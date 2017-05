Novo colégio de Barron Trump custa 40 mil dólares por ano

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:44 Facebook

Novo colégio do filho de Donald Trump vai custar 40 mil dólares por ano. Barron Trump muda-se para Washington no final deste ano letivo.

Melania Trump anunciou que já escolheu o novo colégio do seu filho, Barron Trump. A escolha foi a Escola Episcopal "Saint Andrew", no bairro de Potomac, em Washington, e tem um custo anual de 40 mil dólares (36 mil euros). A primeira-dama dos EUA justificou a escolha pela qualidade da educação na escola. " [O colégio] é conhecido por ter uma comunidade diversa de estudantes e pelo compromisso com excelência académica. O objetivo da escola é inspirar cada aluno, num ambiente de inclusão dedicado à aprendizagem e a servir a comunidade. Todas estas qualidades são importantes para a nossa família", anunciou Melania, em comunicado.

Barron Trump segue os passos de outros filhos de presidentes. As filhas de Barack Obama, Bill Clinton e Richard Nixon também estudaram em colégios privados enquanto os pais viviam na Casa Branca.

O filho do presidente norte-americano visitou, juntamente com 80 colegas do seu atual colégio, a nova morada do pai. O grupo almoçou na Casa Branca, onde também fez uma visita guiada, e conheceram Donald e Melania Trump.

Barron e Melania permanecem em Nova Iorque. A Casa Branca anunciou, após a tomada de posse de Donald Trump, que a primeira-dama viverá na Trump Tower até ao final do ano letivo, para dar apoio ao filho nos seus estudos.