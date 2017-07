Novo documentário sobre princesa Diana promete abalar casa real

Hoje às 21:34 Facebook

Tudo aponta para que a nova produção do "Channel 4" vá fazer correr muita tinta. O novo documentário vai dar o conhecer o lado mais pessoal da princesa Diana, a sua vida intima com Carlos, uma suposta infidelidade e um conjunto de vídeos gravados em privado.

"Diana: Nas suas próprias palavras" baseia-se num conjunto de vídeos feitos durante as lições de como falar em público que a princesa teve com o ator Peter Settelen e nos quais revelou vários pormenores da sua vida intima. A relação com o príncipe Carlos, um pedido de ajuda à rainha, a infelicidade em que vivia e as supostas traições são os principais destaques de um documentário que o irmão de Diana, Charles Spencer, pediu para que não fosse exibido.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", Diana fala num dos muitos vídeos de uma conversa que manteve com a Rainha Isabel II. Após cinco anos de casamento, a princesa de Gales percebeu que o matrimónio com Carlos era uma fachada e que não havia amor entre os dois. Dirigiu-se à monarca inglesa para pedir ajuda e disse não saber "o que fazer". A rainha terá respondido: "Não sei o que deves fazer".

Diana confessa que era infeliz e que aos 24 anos se apaixonou por Barry Mannakee, um membro da segurança da casa real. A paixão foi descoberta, o segurança foi afastado e mais tarde viria a morrer num acidente de mota, para grande desgosto da princesa, que admitiu que a morte não tenha sido acidental.

Entre outras revelações, Diana Spencer admite que sabia da relação de Carlos com Camila Parker Bowles, tendo mesmo pedido à amante para se afastar do marido. Antes de se casarem, Diana e Carlos só tinham estado juntos 13 vezes e não foi amor à primeira vista. Bem pelo contrário. A maior aproximação deu-se depois da morte de Lord Mountbatten, primo da rainha que morreu num atentado do IRA. Carlos ficou abalado pelo sucedido e foi nessa altura que Diana se reaproximou.

Estas e outras histórias da vida intima da princesa do povo vão ser divulgados no mês de agosto, altura do 20º aniversário do fatídico acidente em que perdeu a vida. "Diana: Nas suas Próprias Palavras" vai ainda contar com declarações da secretária pessoal, da professora de dança e de outras pessoas próximas da princesa do povo, como ficou conhecida.

Num intervalo de poucas semanas, este será o segundo documentário sobre o legado deixado por Diana, Na passada segunda-feira, estreou-se em Inglaterra e nos Estados Unidos o documentário "Diana, a nossa mãe: vida e legado", no qual os príncipes William e Harry recordam a mãe, mostram fotografias e contam histórias inéditas.