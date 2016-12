O ano atribulado das celebridades

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:42 Facebook

Casamentos e divórcios polémicos marcaram os últimos 12 meses do mundo das figuras públicas internacionais e nacionais.

O ano 2016 encheu páginas de jornais em todo o Mundo com notícias de celebridades. Divórcios, casamentos, assaltos, zangas e acusações de violência doméstica, entre outros casos, surpreenderam os fãs de figuras públicas nacionais e internacionais. Mas entre os últimos 12 meses encontram-se também revelações de novas paixões e de superação de doenças. Olhe-se o caso de Harry de Inglaterra, que assumiu o namoro com Meghan Markle. Ou a notícia da gravidez de Irina Shayk, que quase ofuscou o desfile da Victoria's Secret, no qual a manequim russa desfilou. Houve mais:

Jolie e Pitt: O divórcio do ano

Apanhou os mais - e os menos - incautos de surpresa e foi apelidado desde logo como o "divórcio do ano". A história de amor literalmente saída de um filme, - conheceram-se durante as gravações de "Mr. & Mrs. Smith" -, chegou ao fim em meados de setembro, quando se tornou público que Angelina Jolie e Brad Pitt, juntos desde 2004, casados em 2014 e pais de seis filhos, estavam em processo de divórcio por "diferenças irreconciliáveis". Chegado o final do ano, continuam de costas voltadas. As notícias mais recentes adiantam que Jolie não quer deixar Pitt sozinho com os filhos de ambos.

Heard e Depp: Violência doméstica

Foi, em maio, outro dos casos que tomaram proporções incríveis, com Amber Heard a acusar Johnny Depp de violência doméstica, o que incluiu a divulgação de um vídeo no "site" TMZ, que terá sido gravado pela atriz na cozinha de sua casa e que mostra um Depp exaltado, a bater com portas, a pontapear armários e a partir copos. O ex-casal acabaria por chegar a acordo de divórcio, entretanto quebrado, dizem, de parte a parte. Há uma semana, o ator deu entrada em tribunal com um processo que exige o reembolso dos honorários pagos (no valor de 94 mil euros). Tal como Jolie e Pitt, também Heard e Depp prometem continuar a batalha em 2017.

Kim Kardashian: O assalto em Paris

Fez-se Kim Kardashian ao participar num "reality show" televisivo sobre a sua família e devido à presença assídua nas redes sociais. Até ao início de outubro, quando foi assaltada à mão armada em Paris, França, e se afastou da Internet. Passaram-se quase três meses e Kardashian não voltou a mostrar a sua vida aos fãs no Instagram, Facebook ou Twitter. As últimas notícias que envolvem o seu nome dão conta de um cenário de divórcio de Kanye West, com quem mantém uma relação desde 2012 e de quem tem dois filhos. Resta saber se o internamento recente do "rapper" numa clínica psiquiátrica por instabilidade emocional e esgotamento estão na base de uma possível separação.

Novela Swift vs. Harris: O jogo do empurra

Dava para alimentar uma novela dramática, com reencontros e afastamentos. Taylor Swift e Calvin Harris separaram-se, após ano e meio de namoro, com direito a "lavagem pública de roupa suja". Tudo começou quando a cantora afirmou que a letra do sucesso do DJ "This Is what you came for" era da sua autoria. Até os respetivos ex-amantes se meteram na zanga. A novela ainda não acabou, mas os episódios mais recentes mostram uma reaproximação entre Swift e Harris. Diz-se que, agora, querem mostrar que conseguem lidar com as divergências de uma forma mais adulta.

Carrilho e Bárbara: Início do julgamento

Foi em fevereiro que começou o julgamento que opõe Bárbara Guimarães a Manuel Maria Carrilho e em que o professor de Filosofia é acusado pela apresentadora de violência doméstica. Carrilho estará ainda a ser julgado por mais de duas dezenas de crimes. Em setembro, o ex-ministro da Cultura foi condenado pelo crime de ameaça agravada a uma amiga de Bárbara Guimarães.

Jessica Athayde: Casamento-relâmpago

A atriz casou-se "em segredo" a 1 de março com o fotógrafo Gonçalo Claro em Bali, na Indonésia. A cerimónia foi romântica, mas o cenário paradisíaco não foi suficiente para aguentar a relação e Jessica Athayde anunciou o divórcio. Oito meses depois.

Cristina e Rúben: Caminhar lado a lado

Foi ela quem incentivou ao primeiro passo dele na apresentação televisiva. Lançaram livros na mesma semana - Cristina Ferreira apresentou o de Rúben Rua, Rúben Rua apresentou o de Cristina Ferreira. Nunca assumiram uma relação, mas a troca de elogios é pública e o manequim não fecha as portas ao amor: "Não posso dizer que não vou gostar daquela pessoa. Ninguém sabe", disse.

Bruno de Carvalho: A ex e a atual

O presidente do Sporting e Cláudia Gomes anunciaram, no início de novembro, o final do casamento de quase uma década por "comum acordo". Duas semanas depois, era avançada a identidade da nova paixão de Bruno de Carvalho: Joana Ornelas, funcionária verde e branca, com quem o presidente acabaria por aparecer, de mãos dadas e feliz, no jantar de Natal do clube leonino.

Pinto da Costa: Fim de casamento

Outubro. É tornado público a separação do presidente do F. C. Porto e de Fernanda Miranda. Pinto da Costa terá agora uma relação com Sílvia Costa, que nunca foi assumida publicamente.

Sofia Ribeiro: Exemplo de superação

Nem só de notícias tristes foi feito o ano de 2016. Sofia Ribeiro protagonizou um dos momentos mais felizes ao anunciar, em agosto, que a sua batalha de nove meses contra o cancro da mama estava "concluída". A atriz garante que ter vivenciado a doença mudou a sua vida para melhor.