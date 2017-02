Adele fala em entrevista da educação do filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista à revista "OK!", Adele disse que a educação que dá a Angelo, de quatro anos, passa pela igualdade de géneros.

Adele foi mãe há quatro anos e o filho é uma das suas prioridades, mesmo quando a sua agenda de concertos está cheia, disse a cantora britânica. Em entrevista à revista "OK!", a compositora acrescentou que a educação que dá a Angelo passa pela igualdade de géneros. "O meu filho está a ser criado para respeitar as mulheres", frisou.

"Ele sabe que eu sou uma força poderosa. Ele sente isso em casa e principalmente quando me acompanha no trabalho - e ele sempre me acompanhou quando estou em trabalho", completou.

Já em 2015, Adele tinha reforçado a ideia de incutir em Angelo, fruto do seu relacionamento com o empresário Simon Konecki, a importância do respeito. Na altura, afirmou à revista "Time" estar ansiosa por ver o filho crescer e "saber quem são os seus melhores amigos, a sua namorada ou o seu namorado, que filmes vai gostar de ver". "Não interessa o que seja, vou sempre apoiar o meu filho no que quer que decida ser ou fazer", explicou.

A sua postura progressista enquanto mãe foi aplaudida em fevereiro do ano passado, quando levou Angelo à Disneyland na Califórnia vestido como uma das princesas do filme "Frozen". As imagens foram partilhadas nas redes sociais e Adele recebeu elogios da parte dos fãs nas redes sociais.

O cantor irlandês Bry foi um dos que não resistiu a comentar a atitude da cantora. "Não costumo falar notícias cor-de-rosa, mas isto acaba com as barreiras à igualdade de género", escreveu no Twitter sobre as imagens de Angelo com um vestido amarelo e os sapatos da princesa Anna.

Recorde-se que depois do sucesso de "21", lançado em 2011, Adele só regressou a estúdio em 2005 com "25". Preferiu, durante esses quatro anos de hiato, dedicar-se à maternidade. "A primeira coisa que faço na vida é ser mãe, depois vem a vida pessoal, e em seguida o trabalho", disse em 2016 à "Vogue" norte-americana.