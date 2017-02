"O Senhor dos Anéis" e um dos maiores erros de Uma Thurman

Luís Alves Vicente Hoje às 10:32, atualizado às 10:35 Facebook

A atriz Uma Thurman confessou, no programa de Stephen Colbert, que ter rejeitado o papel de Eowyn na saga de J. R. R. Tolkien foi "um dos maiores erros" da sua carreira.

Uma Thurman foi a convidada desta terça-feira em "The Late Show" e conversou com Stephen Colbert sobre aquele que considera ter sido o maior erro da sua carreira: ter rejeitado o papel de Eowyn no primeiro filme da trilogia "O Senhor dos Anéis". Thurman justificou-se a decisão com o facto de, naquela altura, ter sido mãe recentemente.

A conversa sobre a saga baseada nos livros de J R. R. Tolkien foi encetada por Colbert, que por diversas vezes se confessou fã do universo de Frodo e Mordor. "Soube há pouco que rejeitaste a oportunidade de interpretar Eowyn", começou por dizer, meio perplexo, Colbert, para de seguida atirar: "Eu próprio teria interpretado Eowyn". O papel acabou por ser entregue a Miranda Otto.

Depois de não ter participado em nenhum filme no ano passado, a atriz de 46 anos tem agora duas longas-metragens em pós-produção: a comédia "The Brits Are Coming" e o drama "Down a Dark Hall".