O sensual mergulho de Halle Berry após os Oscars

Não foi o poderoso cabelo de Halle Berry que deu nas vistas na noite deste domingo. Depois de assistir à cerimónia de entrega dos Oscars no Teatro Dolby, em Hollywood, com um vestido Versace, a atriz despiu-se de preconceitos e mostrou através das redes sociais o que fazer "depois de uma longa noite de espetáculo".

Ao som da música "Versace on the Floor", que integra o álbum de 2016 "24K Magic" de Bruno Mars, Berry publicou no seu perfil de Instagram uma filmagem em câmara lenta, na qual vai despindo a criação da marca de luxo italiana até chegar a uma piscina, onde mergulha.

Este é, de resto, o cenário cantado por Mars na música que acompanha o vídeo. "Adoro esse vestido, mas não precisas usá-lo mais. Vamos beijar-nos até ficarmos nus. Deixa esse Versace no chão", diz o cantor no tema.

Recorde-se que a intérprete norte-americana de 50 anos, vencedora em 2002 do Óscar de Melhor Atriz pelo filme "Monster's Ball", participou com Mars, de 31, na música "Calling All My Lovelies", que inclui o mesmo disco.