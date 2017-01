Obama foi padrinho de casamento de funcionário da Casa Branca

Carolina Morais Hoje às 13:04 Facebook

Logo após a festa de despedida da presidência dos EUA, no passado fim de semana, Barack Obama voou para a Florida para ser padrinho de casamento de um dos seus funcionários de longa data.

Nos últimos dias enquanto presidente dos EUA, Barack Obama tem-se desdobrado entre todo o tipo de eventos. Depois de deslumbrar o mundo com uma festa de despedida na Casa Branca, que acabou perto das 4 horas da manhã do passado sábado, o líder apressou-se a apanhar um avião para o estado da Florida, onde assistiu e participou no casamento de um dos seus funcionários.

Marvin Nicholson, diretor de viagens da Casa Branca e um dos companheiros de golfe de Obama, trocou votos com a namorada de longa data Helen Pajcic. Além de ter tido o ainda presidente como padrinho de casamento, contou também com o secretário de estado John Kerry para oficializar a cerimónia.

Horas antes do matrimónio, Obama estava em Washington a despedir-se do cargo presidencial na companhia da mulher, Michelle Obama, das filhas, Sasha e Malia, e de convidados ilustres como Stevie Wonder, Robert De Niro, Paulo McCartney ou Bruce Springsteen.

Na terça-feira, fez ainda o seu último discurso à nação. Emocionado, agradeceu a Michelle e às filhas pelos sacrifícios que fizeram por si ao longo dos últimos oito anos, e terminou com palavras de orgulho e de encorajamento ao seu povo. "Yes we can. Yes we did".