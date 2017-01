Pamela Anderson deslumbra ao lado do filho

Luís Alves Vicente Hoje às 15:40, atualizado às 15:41 Facebook

A atriz de 49 anos apareceu com um visual rejuvenescido ao lado do filho, de 20 anos. O par marcou presença na gala de solidariedade em prol das vítimas do terramoto no Haiti, em 2010, organizada por Sean Pean.

Pamela Anderson foi o centro das atenções na sexta edição da gala anual em benefício do Haiti, organizada pelo ator Sean Penn. A antiga protagonista de "Marés Vivas" apareceu no evento em Los Angeles, nos EUA, acompanhada pelo filho, Brandon Thomas Lee.

A atriz de 49 anos apareceu com um aspeto rejuvenescido, de vestido simples preto com mangas transparentes e acabamentos bordados. Ao lado, o filho de 20 anos também não descurou o guarda-roupa, optando por camisa de botões cinzentos a condizer com o característico laço de gala e com o fato.

Mãe e filho privaram com personalidades como Elizabeth Olsen, Lily Collins, Diane Kruger, Sophia Bush e Jeremy Renner, que também estiveram presentes no evento. A gala promovida por Sean Pean foi a resposta do ator para ajudar as vitimas do terramoto que abalou o Haiti, em 2010, e deixou milhões de desalojados.

A presença de Pamela Anderson no jantar de solidariedade vai ao encontro do ativismo que a atriz tem revelado nos últimos anos.

A norte-americana foi recentemente eleita pela PETA como a personalidade mais solidária de 2016. Na altura, Ingrid Newkirk, fundadora da organização de proteção animal, revelou que "a defesa de Pamela dos animais ajuda a abrir os olhos, os corações e as mentes" das outras pessoas.