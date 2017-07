Pedro Teixeira inaugura novo restaurante sem Sara Matos

Ana Filipe Silveira Ontem às 21:09 Facebook

O ator da TVI Pedro Teixeira juntou-se a Francisco Antunes, Tiago Spratley e Bernardo Flores (três dos sócios do emblemático Fé Wine & Club na cidade do Porto) e ao amigo Tiago Borges para inaugurarem um novo espaço de restauração em Vilamoura. A namorada do ator e apresentador da TVI, Sara Matos, faltou à chamada.

Visivelmente satisfeito, Pedro Teixeira recebeu os seus convidados para a inauguração, ao final da tarde desta sexta-feira, do Jardim na Vila, em Vilamoura. Só a ausência de Sara Matos foi impedimento para que o ator se sentisse completamente feliz.

"Ela esteve cá ontem [quinta-feira] e vai cá estar amanha [sábado]. Infelizmente, não veio hoje, acima de tudo por motivos profissionais. Teve de ir para Lisboa", esclareceu Pedro Teixeira. "Pode parecer uma coincidência, mas não", acrescentou, garantindo que a relação que o une à atriz da SIC está "de pedra e cal".

Sobre a aposta no mundo empresarial, Pedro Teixeira explicou que feita a pensar no dia de amanhã. "O que acontece é que penso muito no meu futuro e nós nunca sabemos o que vai acontecer. Temos de diversificar e de fazer coisas das quais gostamos. Isto é um projeto com que me identifico, do qual gosto, que estou a fazer com amigos, com pessoas competentes".

Nas próximas semanas, o ator e apresentador vai estar de férias. Regressará às gravações do concurso do final da tarde "Apanha Se Puderes", ao lado de Cristina Ferreira, a 12 de setembro.