Jessica Athayde: "Porque é que o mamilo da mulher é uma ameaça?"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:13, atualizado às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Jessica Athayde questiona no seu blogue a forma como o corpo da mulher continua a ser censurado na esfera pública.

A atriz lançou o debate no seu blogue. "No século XXI, numa rede tão grande como o Facebook ou o Instagram, não deveríamos poder fazer aquilo que queremos? Não temos o direito de expor o nosso corpo, se assim o quisermos? Porque é que o mamilo da mulher é uma ameaça e o do homem não? E quando falamos de fotografias artísticas, onde se traçam os limites?".

As questões colocadas surgem depois de Jessica Athayde refletir sobre a "partilha da intimidade", que afirma ser uma decisão de cada pessoa. Mesmo quando se trata das redes sociais, que "não permite às mulheres exporem o seu corpo da maneira que querem", frisa, recordando as imagens (de mulheres) que são bloqueadas em caso de nudez.

"As redes sociais são a realidade da nossa atualidade, onde vemos em primeira mão os resultados das eleições, seguimos as notícias ao minuto, os golos para quem não tem acesso a canais de cabo e até as fofocas que toda gente A-DO-RA! É onde partilhamos a nossa vida e onde há quem continue estupidamente a julgar", escreve a artista, de 31 anos. "Decotes gigantes, rabos à mostra, tudo bem... Mas ver mamilos, já passa os limites. Alguém me explica isto? E as fotos e vídeos violentos que estou sempre a apanhar no News Feed? Esses já não há problema?", argumenta.

A atriz recorda ainda as "mil inseguranças" que teve "no passado" com o seu corpo - Athayde confessou ter sofrido de anorexia - e o "caminho" que fez até se "sentir confortável", "bem, melhor, equilibrada, saudável e o mais feliz possível". E diz que acha "o corpo da mulher (mais do que o do homem, desculpem) lindo! Bonito!". "De todas as formas, cores e feitios, a imperfeição para mim torna-se perfeita e cativante e é como se fosse, digamos, Arte", sublinha.