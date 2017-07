Portista Óliver Torres tem apoio escaldante fora das quatro linhas

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:45 Facebook

A namorada do jogador do F.C. Porto está em Cuba na companhia de duas amigas. As fotografias escaldantes que tem publicado no Instagram podem ser um bom incentivo aos azuis e brancos, que este domingo se apresentam aos sócios diante do Deportivo da Coruña.

Tem 21 anos, é catalã e adora espraiar-se ao sol. Patrícia Gómez, que namora há um ano com o médio portista, está de férias em Cuba, depois de duas semanas de repouso e diversão com o seu mais que tudo, primeiro em Ibiza (Espanha) e depois em Mykonos (Grécia).

Mas com o F.C. Porto já em plena preparação para a nova temporada, agora comandado por Sérgio Conceição, a namorada de Torres continua a trabalhar... para o bronze. Na companhia de duas amigas, a bela loura não se tem cansado de postar fotos com pouca roupa na sua conta oficial de Instagram.

Pelas poses escaldantes, pelas cores paradisíacas envolventes, ninguém pode duvidar que motivação não faltará a Óliver Torres, que chegou ao Dragão em 2014.