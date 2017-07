Produtor de Michael Jackson exige indemnização milionária

Ontem às 22:12 Facebook

Quincy Jones, produtor responsável por alguns dos maiores êxitos do cantor Michael Jackson, moveu um processo em tribunal para exigir à família do artista uma indemnização pelos direitos de autor que alega não ter recebido.

Quincy Jones afirma que a Sony Music [editora discográfica de Michael Jackson] e a MJJ Productions [empresa fundada pelo cantor] lhe estão a dever 30 milhões de dólares, isto é, cerca de 26 milhões de euros em direitos de autor. O produtor, de 84 anos, reclama, ainda, os lucros da produção de alguns discos do cantor desde a sua morte

Zia Modabbero, advogado responsável pela propriedade de Jackson afirma que "Jones recebeu mais de 18 milhões de dólares" entre 2009 e 2016 "e vai receber ainda muitos milhões". Mas as revelações não se ficam por aqui. "Ele não recebeu nenhum do dinheiro que o Michael ia receber porque não fez parte do trabalho", revela Zia Modabber.

Em 2013, Jones já havia interposto um processo em tribunal, no qual reclamava oito milhões de euros com os lucros obtidos com a reedição do disco "Bad", editado originalmente em 1987, na altura da celebração do 25º aniversário do álbum.

Quincy Jones é o produtor de "Thriller", "Off the Wall" e "Bad", três dos álbuns mais conhecidos de Michael Jackson, que morreu a 25 de junho de 2009 devido a um ataque cardíaco.