Protagonista de "The Big Bang Theory" casou-se

O ator norte-americano Jim Parsons casou-se, este fim de semana, com Tood Spiewak, o seu companheiro há 14 anos. A cerimónia aconteceu no Rainbow Room, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O protagonista da série "The Big Bang Theory" deu o nó com Tood . O casal disse "sim" este fim de semana no Rainbow Room, em Nova Iorque, nos EUA. Parsons e Spiewak oficializou a relação ao fim de 14 anos.

Os fatos usados na cerimónia são da autoria do estilista Tom Ford. Parsons partilhou algumas imagens do momento na rede social Instagram.

Jim Parsons é o ator mais bem pago em televisão. O artista aufere cerca de 22,7 milhões de euros por ano. "The Big Bang Theory" foi renovada por mais duas temporadas.

A comédia estreou-se em 2007 e conta as aventuras de Sheldon (Parsons), Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco), entre outros. Em Portugal, pode ser vista através do AXN White.