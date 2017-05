Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:08 Facebook

Carter Wilkerson queria nuggets de frango sem gastar dinheiro durante um ano. Para conseguir, "bastou-lhe" bater o recorde de partilhas que Ellen DeGeneres conseguiu com a fotografia captada durante os Oscars em 2014.

Ellen DeGeneres era, até há bem pouco tempo, detentora do recorde da mensagem com mais partilhas no Twitter, com a selfie tirada no decorrer da cerimónia dos Oscars de 2014. Um jovem de 16 anos ultrapassou a meta da apresentadora de televisão norte-americana num mês e é o novo "rei" do título.

A "tweet" tornou-se viral na Internet. Carter Wilkerson enviou uma mensagem a uma cadeia de "fast food" questionando-a sobre "quantos "retweets" para um ano de nuggets de frango de graça" era preciso angariar. A empresa atendeu ao pedido do adolescente e desafiou-o a conseguir um número elevado de partilhas: "18 milhões".

Carter Wilkerson não alcançou - ainda - a meta exigida, mas já conseguiu mais de 3,5 milhões de "retweets", suficiente para bater o recorde de Ellen, que está atualmente em 3,4 milhões. O feito foi obtido graças à ajuda da Apple, Microsoft, Amazon, Google, Twitter e da United Airlines, que lhe ofereceu entretanto uma viagem a um destino à sua escolha. A cadeia alimentar Wendy's achou suficiente o número de partilhas e não só acedeu ao pedido do estudante da cidade de Reno, no Nevada, como doou cerca de 90 mil euros para a Fundação de Adoção Dave Thomas em nome do jovem.

Antes de quebrar o recorde, Carter Wilkerson já tinha sido convidado de Ellen DeGeneres. A apresentadora brincou com a situação, apelando aos telespectadores que ajudassem o jovem a conseguir chegar aos 18 milhões de "retweets", desde que também partilhassem a sua selfie da gala dos Óscares.

Tudo acabou bem para Carter Wilkerson. Durante um ano, o jovem vai ter ao seu dispor os nuggets de frango que quiser, sem gastar um único dólar.