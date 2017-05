Katy Perry envolta em polémica por comentário considerado racista

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora, de 32 anos está a ser acusada pelos fãs de ter feito um comentário racista sobre o antigo Presidente americano, Barack Obama. Tudo aconteceu durante um direto no Instagram da artista.

Katy Perry foi duramente criticada nas suas redes sociais por ter feito uma piada sobre Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Durante um vídeo em direto, na sua página oficial de Instagram em que exibiu o seu novo visual, agora com cabelo loiro, um fã disse à cantora que tinha saudades de a ver com cabelo preto.

"Também sentes falta do Barack Obama? Ok, os tempos mudaram!",disse Katy, entre risos, segundo a revista "People". E foi esta a frase que gerou polémica e que agora os fãs a acusam de ter feito um comentário racista e uma brincadeira de mau gosto.

"A referência ao presidente Obama foi ofensiva, uma tentativa fraca e desrespeitosa de humor", afirmou um dos fãs. O que era para ser entendido como brincadeira por parte de Katy Perry teve o efeito contrário.

A cantora, de 32 anos, é natural da Califórnia, e dá voz a temas como "Roar" ou " I Kissed the Girl". Este ano lançou um novo single chamado "Chained To The Rhythm".