Rapper Azealia Banks irrita fãs ao dizer que sacrifica animais

"Bruxas reais fazem coisas reais", disse a artista norte-americana num vídeo que divulgou nas redes sociais.

O mais provável é ter sido uma brincadeira de mau gosto - espera-se -, mas ainda assim a norte-americana Azealia Banks conseguiu irritar a Internet quando publicou um vídeo nas redes sociais no qual mostrou o local onde disse realizar sacrifícios com galinhas.

A divisão escura, cheia de penas e com as paredes manchadas do que parece ser sangue, surgiu vazia, mas a "rapper", que na filmagem se autointitula de "bruxa", garantia que é ali que o ritual tem lugar. "Bruxas reais fazem coisas reais", justificou.

O objetivo de Banks foi mostrar que essa divisão estava suja há três anos e que a chegada do ano novo a levou a fazer uma limpeza. A notícia não foi bem recebida e as críticas fizeram com que a cantora retirasse o vídeo da rede social pouco tempo depois de o ter publicado, mas já não conseguiu evitar que o mesmo fosse partilhado em outras plataformas.

Azealia Banks acabaria por fazer uma segunda publicação no Instagram, onde brincou com a repercussão que o vídeo teve:

Quem também não achou piada foi Sia, que recorreu ao Twitter para dizer, sem nunca referir o nome da "rapper", que "sacrificar animais (...) é a pior m...." que já ouviu.