Reis de Espanha passam férias na neve em família

Felipe e Letizia de Espanha desfrutam de um período de descanso na companhia das filhas, as princesas Leonor e Sofia, na estância de esqui de Astún.

Os reis de Espanha estão a desfrutar de um período de férias no seu país, na estância de esqui de Astún, no município de Jaca, na companhia das filhas, as princesas das Astúrias Leonor e Sofia, de 11 e 9 anos, respetivamente.

Segundo nota a imprensa espanhola, Felipe de Espanha, que completou recentemente 49 anos, é um praticante de esqui há vários anos. Já Letizia, de 44, foi aprendendo a gostar da modalidade, tendo chegado a frisar, quando chegou à monarquia espanhola, que não era fã deste desporto.

Os reis de Espanha, que estiveram em visita a Portugal no final de novembro, deixaram-se fotografar na companhia das duas filhas pelos repórteres locais, tanto nas pistas de esqui como nos restaurantes perto do local onde ficaram hospedados.

Felipe e Letizia estão casados há 13 anos, numa cerimónia que decorreu na catedral de La Almudena, em Madrid, e que chegou a ser transmitida em direto nas estações generalistas em Portugal.