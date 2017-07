Ricardo Trêpa recorda com saudade o avô Manoel de Oliveira

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:21, atualizado às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Manoel de Oliveira desapareceu, mas só fisicamente. Para o neto Ricardo Trêpa, o cineasta continua bem presente na sua memória, como fez questão de mostrar nas redes sociais.

Dois anos de muita saudade, retratados numa fotografia com avô e neto partilhada na conta de Instagram do ator, de 44 anos. Ricardo Trêpa lembrou esta quarta-feira o consagrado realizador português, que morreu no dia 2 de abril de 2015, aos 106 anos de idade.

A imagem foi partilhada com os seguidores do intérprete e demonstra o "amor puro" sentido pelos dois familiares, desde sempre muito próximos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Manoel de Oliveira foi um dos grandes responsáveis por transmitir a paixão pelo mundo da representação ao neto, que rapidamente percebeu que queria fazer disso a sua vida. Ricardo Trêpa integrou vários projetos cinematográficos do avô, tais como "O Princípio da Incerteza" (2002), "Singularidades de uma Rapariga Loura" (2009) e "O Estranho Caso de Angélica" (2011).

De forma mais espaçada, o ator tem-se também dedicado à ficção televisiva. Recentemente, integrou o elenco de "A Única Mulher" (TVI). É também na estação de Queluz de Baixo que Ricardo Trêpa vai poder ser visto em breve, uma vez que integra o elenco fixo de "A Herdeira", que se estreia em setembro.