Rihanna exibe decote ousado em ante-estreia do filme "Valerian"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Rihanna marcou presença na ante-estreia do filme "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas" em Paris e o visual que escolheu para o evento não passou desapercebido.

A capital francesa recebeu terça-feira o elenco do novo filme realizado por Luc Besson para a ante-estreia de "Valerian e a Cidade dos Mil Planetas". Durante o desfile na passadeira vermelha do evento, a cantora Rihanna, que participa na longa-metragem, escolheu um visual arrojado que chamou à atenção de todos os presentes.

A intérprete do tema "Love on the Brain" optou por um top rosa pastel a condizer com uma saia comprida da autoria da marca italiana de alta-costura Prada. A indumentária adotada pela cantora, de 29 anos, atraiu os olhares da imprensa pelo seu decote acentuado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Rihanna já havia, aliás, participando em outras ante-estreias do filme, nomeadamente em Londres, onde exibiu um generoso decote ao escolher um vestido do estilista italiano Giambattista Valli que faz parte da sua coleção de outono/inverno 2017.

Esta é a terceira vez que a artista, que já tem uma carreira consolidada no mundo da música, participa numa longa-metragem. Em 2006, Rihanna fez de ela própria no filme "Tudo por Elas - Tudo ou Nada". Em 2012, repetiu a experiência, em "Battleship - A Batalha dos Mares", no qual interpretou a sargento Cora 'Weps' Raikes.