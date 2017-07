Rita Ferro Rodrigues muda radicalmente de visual

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues aproveitou o regresso ao trabalho para proceder a uma alteração drástica de visual. A profissional da SIC apresenta-se agora com o cabelo curto.

A mudança de visual foi do agrado da maioria dos fãs, que elogiaram a escolha da apresentadora de "Juntos à Tarde" assim que esta publicou uma fotografia com o seu novo look. "Eu disse-vos que ia cortar o cabelo, não disse? Sabe tão beeeeeeeeeemmmmm!!!!", escreveu na legenda da imagem.

A decisão de Rita Ferro Rodrigues parece, assim, ter reunido consenso, tendo em consideração as dezenas de mensagens entretanto colocadas na caixa de comentários da publicação do Instagram. "Isso é que foi coragem! [...] Fica-lhe lindamente e tem toda a razão quanto ao bem-estar que se sente! Seja feliz", escreveu uma seguidora. "Gira que dói. Esse corte de cabelo fica-te mesmo bem", elogiou outra internauta.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Rita Ferro Rodrigues regressou ao trabalho há uma semana, depois de 12 dias de descanso com os filhos, Leonor e Eduardo, e o companheiro, Ruben, no nosso país. De volta à SIC, a apresentadora mantém-se à frente do programa "Juntos à Tarde", estando atualmente a conduzir o formato ao lado de João Paulo Sousa, que está a substituir João Baião durante as suas férias.