Rita Pereira assume papel de "paparazzo" e filma Cara Delevingne

As duas celebridades, uma nacional e outra mundial, estiveram no mesmo local e Rita Pereira não deixou escapar a oportunidade de filmar Cara Delevingne. A estrela da ficção da TVI acabou por ser apanhada pela modelo inglesa.

Rita Pereira está em Cannes para participar, enquanto embaixadora portuguesa, num evento de uma marca de gelados que aconteceu paralelamente ao festival de cinema daquela cidade francesa. A atriz da TVI assumiu o papel de um "paparazzo" e filmou a atriz e modelo Cara Delevingne.

A estrela portuguesa apanhou a celebridade inglesa numa casa de banho e acabou por ser descoberta... pela própria. Delevingne olhou para a objetiva de Rita Pereira e apercebeu-se de que estaria a ser apanhada em flagrante por uma desconhecida. Rita publicou o vídeo no Instagram e, mais tarde, partilhou com os seus seguidores uma fotografia que conseguiu tirar com a própria.

Rita Pereira sempre se mostrou crítica à atuação dos "paparazzi" de que tem sido vítima nos últimos anos. Em abril de 2012, por exemplo, a atriz publicou na sua página oficial do Facebook o seu novo penteado, "para "poupar" trabalho a uns quantos "paparazzi" que não saem da porta" de sua casa. Mais tarde, em outubro de 2013, colocou uma fotografia de um fotógrafo a julgar o seu trabalho. ""Paparazzo" apanhado. Ele está aqui nesta carrinha, mas vamos fingir que não sabemos. Muito mal feito. Temos pena", disse na altura.