Rita Pereira chama "palhaço" a seguidor

Os visuais de Cristina Ferreira e Rita Pereira em Cannes não agradaram a todos e houve quem perguntasse pela hora do início do circo. Rita respondeu à questão, chamando-o de "palhaço", mas a troca de comentários não ficou por aqui.

Rita Pereira nunca deixou de responder à letra aos seguidores que lhe apontam críticas, quer na sua página oficial do Facebook quer na sua conta do Instagram. Desta vez, a atriz da TVI foi até a uma das redes sociais de Cristina Ferreira e chamou "palhaço" a um dos internautas.

Numa fotografia publicada pela apresentadora de "Você na TV" e "Apanha Se Puderes" no Instagram, com Cristina e Rita num evento em que participaram em Cannes, França, um seguidor escreveu uma mensagem irónica dedicada às duas figuras públicas. "A que horas é que começa o circo?", questionou. Rita não tardou em reagir ao comentário do cibernauta. "Porquê?! Não me diga que não vai poder ir?! Ohhhh!!! A minha parte preferida são os palhaços!!!", respondeu a atriz de 35 anos.

A troca de galhardetes entre Rita e o seguidor de Cristina Ferreira não se ficou por aqui. "Oh Rita, tanto trabalho que tive para me maquilhar e agora não sei onde tenho os sapatos número 72! Acho que não me vou apresentar hoje em palco! As tuas fãs iriam ficar danadas comigo se o fizesse... Desculpem lá meninas. Viram como é que se fica famoso por um comentário? Foi sem maldade e depois fartei-me de rir com a reação dos donos do circo!", rematou o anónimo.

Esta não é a primeira vez que as respostas da estrela da ficção da TVI tomam proporções inesperadas. Em novembro de 2016, por exemplo, Rita Pereira não resistiu em responder ao comentário de um homem. "Adoro esse rabo siliconado", disse um seguidor numa fotografia em que Rita surge numa pose sensual. E a atriz respondeu na mesma moeda: "E eu adoro não conseguir ver a tua cara de parvo!!!".