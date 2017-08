Rita Pereira exibe corpo escultural em Cuba

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:24 Facebook

A aproveitar uns dias de descanso das gravações da nova novela da TVI, "A Herdeira", Rita Pereira rumou até ao outro lado do oceano Atlântico e, a avaliar pela mais recente publicação nas redes sociais, a beleza da atriz portuguesa não passa desapercebida em terras cubanas.

Fui durante uma pausa nas gravações da novela escrita por Maria João Mira que Rita Pereira escolheu um destino fora de Portugal para uns dias de férias. Na madrugada desta terça-feira, a estrela da estação de Queluz de Baixo volta a provar o porquê de ser considerada uma das atrizes mais bonitas da ficção nacional.

Na sua conta de Instagram, Rita Pereira publicou uma imagem na qual surge de fato de banho branco e ao abrigo de uma palmeira, A intérprete, de 35 anos, ostenta, através do seu mais recente registo fotográfico, uma boa forma física que arrancou os mais variados elogios junto dos seus seguidores.

"Linda", "maravilhosa" e "corpo escultural" são alguns dos louvores deixados pelos internautas que a seguem nesta rede social, na qual conta com quase 750 mil seguidores.

Rita Pereira continua, de resto, no seu périplo pelo país insular localizado no mar do Caribe. O rosto da TVI encontra-se desde o final da semana passada em Cuba e são várias as imagens publicadas nas redes sociais, nas quais a atriz partilha o seu contacto com a cultura latino-americana.