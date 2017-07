Rita Pereira radiante com Cuba

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:04, atualizado às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Rita Pereira viajou este sábado para Havana, Cuba, destino que tem gostado de conhecer, tantas são as fotografias deste destino que tem partilhado ao longo do dia nas suas redes sociais.

A intérprete da TVI está encantada com o ambiente que encontrou do outro lado do Atlântico. Tem sido na sua conta de Instagram que Rita Pereira tem publicado várias imagens, entre elas junto a um mercado artesanal de Havana.

Espera-se que, para Rita Pereira, esta seja uma visita curta ao país, uma vez que a atriz tem estado dedicada integralmente à nova novela em que está a participar para a estação de Queluz de Baixo, intitulada "A Herdeira", e que tem estreia prevista para setembro. No elenco, constam ainda os nomes de Jessica Athayde, Lourenço Ortigão, Pedro Barroso e Sofia Ribeiro, entre muitos outros.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Recentemente, a atriz disse "até já" à peça de teatro "39 Degraus", que protagoniza ao lado de João Didelet, Martinho Silva e Pedro Pernas e que esteve em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa. O elenco inicia uma digressão da peça pelo país, estando já previstos espetáculos em Guimarães, Sintra e Porto.