Rita Pereira sensual de férias no Brasil

Rita Pereira e o namorado escolheram o Rio de Janeiro para a passagem do ano e têm desfrutado de um período de férias nessa cidade desde então.

Rita Pereira tem passado os últimos dias de férias no Rio de Janeiro, no Brasil, o local que escolheu para a passagem do ano, na companhia do namorado, o produtor francês Guilhaume Lalung. A atriz de 34 anos tem mostrado várias imagens do período de descanso a dois, com algumas imagens onde não esconde a sensualidade.

As férias no Rio de Janeiro têm também serviço para a prática de alguns desportos aquáticos ou para o aperfeiçoamento dos seus cozinhados com tapioca, um negócio em que apostou recentemente com a abertura de um espaço no centro de Lisboa.

Rita Pereira está de férias desde o final das gravações da novela da TVI "A Única Mulher", que, curiosamente, chega ao fim esta sexta-feira, com a exibição do seu último episódio.