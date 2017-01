Rodrigo Santoro vai ser pai de uma menina

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:17 Facebook

O ator brasileiro Rodrigo Santoro e a namorada, Mel Fronckowiak, estão à espera do primeiro bebé em comum.

Rodrigo Santoro prepara-se para ser pai pela primeira vez. O ator, de 41 anos, e a namorada, Mel Fronckowiak, com quem mantém uma relação desde 2013, aguardam a chegada de uma menina. A notícia é avançada pelo jornal "O Globo" e pelo canal brasileiro SBT.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak encontram-se, atualmente, a viver em locais muito distantes. Ao apostar na sua carreira internacional, o ator viu-se obrigado a mudar-se para Los Angeles, Estados Unidos, enquanto a apresentadora vive no Rio de Janeiro, no Brasil.

Para ultrapassar as dificuldades do relacionamento à distância, Santoro admitiu recorrer à internet para ajudar a matar as saudades. "Hoje em dia é mais fácil porque há tecnologia. É chato, às vezes, viajar muito para podermos nos ver", declarou à imprensa brasileira.

Fronckowiak, por seu lado, não vê impedimentos nos milhares de quilómetros que distancia o casal. "Estamos nesta vida divididos, mas a minha casa é onde me sinto bem... e é bom ter saudade. A distância tem o seu lado bom", garante.

O intérprete já tinha manifestado a sua vontade em ser pai. "Eu vou vivendo o dia a dia. Não gosto de atropelar as coisas só pelos rótulos, isso não faz sentido para mim. Mas vai acontecer", disse, numa entrevista no início do ano passado, sobre o seu desejo de constituir família.