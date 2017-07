Ronaldo e Georgina em fim de semana romântico em Palma de Maiorca

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 17:34 Facebook

As férias são para descansar e estar com a família, mas também para namorar. Depois de uns dias passados em família e com amigos em Ibiza e de uma passagem pela China para cumprir compromissos profissionais, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fugiram para uns dias românticos a dois em Palma de Maiorca.

CR7 e a namorada estão a viver momentos de felicidade a dois em Palma de Maiorca, Espanha. A página de Instagram de fãs do jogador intitulada cr7worldwide publicou um vídeo e uma fotografia do casal na rua Jovellanos. Cristiano e Georgina estavam, segundo o jornal espanhol "Ultima Hora", a fazer compras na loja Corner. No interior, estiveram protegidos por apertadas medidas de segurança, mas ao saírem viram-se rodeados pelos fãs, que se apressaram a registar o momento. O casal entrou rapidamente num carro que já os esperava.

A vida pessoal de Ronaldo e de Rodriguez tem estado nas luzes da ribalta, depois de a gravidez da modelo ter sido confirmada e de terem surgido rumores sobre um possível noivado: a bailarina e modelo espanhola começou a seguir a página de uma conhecida marca de vestidos de noiva no Instagram, suscitando a desconfiança dos fãs.

Estes são os últimos dias de férias de Ronaldo, que tem de se apresentar à justiça espanhola no dia 31 deste mês, para responder às acusações de evasão fiscal, voltando depois ao trabalho no dia 5 de agosto.