Ruben Rua afirma que está na melhor fase da sua vida

Satisfeito com vida amorosa, o modelo apresentou o seu novo projeto. Em declarações ao JN, Ruben diz que não podia estar melhor.

Ruben Rua vive dias felizes. Profissional e pessoalmente. O manequim, que está a apostar na sua carreira enquanto apresentador, sendo um dos rostos do "Somos Portugal" (TVI), acaba de lançar o seu novo projeto, uma linha de óculos.

Na sua vida pessoal, e depois do fim do seu casamento com a atriz Sofia Ribeiro e do namoro com a modelo Francisca Perez, Rúben vive um romance discreto com Joana Fernandes, estudante de medicina. O relacionamento, que foi revelado pela imprensa há algumas semanas, não foi confirmado oficialmente, mas o profissional portuense admitiu que "está tudo bem" com o seu coração.

"É sem duvida a melhor fase da minha vida", disse ao JN, preferindo não se alongar em mais comentários, e optando por focar-se na concretização dos seus objetivos. Um deles é o programa "Projeto Moda", cuja estreia estava apontada para este mês, mas que a TVI decidiu adiar. No entanto, Ruben Rua já tinha afirmado ao JN que ficou tranquilo com a decisão do canal de televisão e que acredita que o programa avance mais tarde.