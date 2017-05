Ruben Rua está "feliz" com a vida amorosa

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 15:31 Facebook

O apresentador e modelo Ruben Rua admite que está "feliz", sem nunca mencionar o nome de Joana Fernandes, a estudante de medicina que é apontada como a sua nova namorada.

Joana Fernandes, estudante de medicina, foi apontada como a nova conquista amorosa de Ruben Rua, tal como o JN noticiou no decorrer do mês de abril. O apresentador e modelo comentou pela primeira vez o estado atual da sua vida sentimental.

"Estou feliz", assegurou esta quinta-feira à imprensa a cara do programa "Somos Portugal" (TVI), à margem de uma entrega de prémios dos melhores produtos de beleza do ano. Questionado por uma jornalista se Ruben estaria numa relação feliz com Joana Freitas (Joana Freitas é manequim; o namoro de Ruben Rua é com Joana Fernandes). "Com a Joana Freitas, de certeza que não", brincou. E com Joana Fernandes? "Não sei. Hoje o assunto que me trouxe cá foi os Prémios Style it up Beauty Awards. Quanto ao resto, está tudo bem", respondeu, desviando claramente as atenções sobre o assunto.

Joana Fernandes é a primeira mulher associada a Ruben Rua desde o fim da sua relação com a modelo Francisca Perez, que terminou há cerca de dois anos. Antes, foi casado com a atriz Sofia Ribeiro, com quem manteve matrimónio durante um ano.