Rui Unas muda de visual

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de vários meses a ostentar uma generosa barba, Rui Unas surpreende os fãs com uma transformação de visual.

"Pessoalmente, acho que está aqui um belo trabalho...", começou por escrever Rui Unas na fotografia que partilhou nas redes sociais na terça-feira. Na imagem, o humorista surge com a barba aparada após ter adotado durante vários meses uma barba mais comprida devido à personagem Tomané que ainda pode ser vista na novela da SIC "Amor Maior".

A novidade anunciada nas redes sociais foi, também ela, feita com humor. Na fotografia, o ator de 43 anos surge com parte dos pelos que cortou da barba na cabeça de forma a esconder a falta de cabelo. "Sem gasto de dinheiro e ainda me sobrou uma mão cheia de pelos", brincou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As reações a esta transformação não reuniram a unanimidade. Enquanto alguns internautas elogiaram a mudança referindo que está "muito mais giro", outras não acharam tanta graça. "Antes tinhas mais estilo", declarou um seguidor do humorista.

Segundo uma outra publicação partilhada pelo ator, na terça-feira, esta mudança de visual deveu-se a "um novo projeto profissional", que por agora se mantém por revelar. Rui Unas tem estado a aproveitar uns dias de férias com a família em Itália.