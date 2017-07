Rui Vitória celebra 1.º aniversário de um dos amores da sua vida

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:08 Facebook

O dia 23 de julho não mais passará indiferente ao técnico do Benfica, Rui Vitória. O benjamim da sua família completou o primeiro aniversário e o pai assinalou a data de uma forma especial nas redes sociais.

O treinador de futebol, de 47 anos, presenteou este fim de semana os seus seguidores do Instagram com um raro registo fotográfico do filho mais novo, Santiago, que este domingo festejou um ano de vida. A fotografia de pai e filho veio acompanhada de uma declaração emotiva para marcar a efeméride.

"Um dos amores da minha vida faz hoje um aninho!!!! Parabéns, filho!!!", escreveu Rui Vitória na legenda da imagem na qual ressalta o sorriso contagiante do elemento mais recente do seu clã.

Benjamim nasceu da relação entre o atual técnico do Benfica, que está ao serviço do clube das águias desde 2015, com Susana Barata, com quem partilha a sua vida há mais de uma década. Desta união, nasceram ainda duas filhas, Joana e Matilde, que se juntaram a Mariana, filha mais velha de Rui Vitória, fruto de uma anterior relação do treinador de futebol com Cátia Lázaro.