Infanta Sofia de Espanha vai fazer a primeira comunhão

A filha mais nova dos reis de Espanha faz a primeira comunhão esta quarta-feira. A cerimónia religiosa vai acontecer na paróquia Asunción de Nuestra Señora, em Aravaca, Madrid.

A Infanta Sofia de Espanha vai realizar, esta quarta-feira, a primeira comunhão em conjunto com os seus colegas de turma. A informação é avançada em comunicado oficial da Casa do Rei de Espanha. Tudo vai acontecer na paróquia Asunción de Nuestra Señora, em Aravaca, em Madrid.

Segundo as regras do Colégio Santa María de los Rosales, Sofia, de dez anos, irá vestida com o uniforme do colégio: saia cinzenta, camisa branca com gravata e blazer azul marinho com o escudo do colégio bordado a fios de ouro, no bolso esquerdo.

A cerimónia religiosa será igual à da princesa das Astúrias, Leonor, que recebeu o sacramento a 20 de maio de 2015. Será um ato privado e restrito à família. Espera-se a presença dos reis de Espanha, Filipe e Letizia, pais de Sofia, da irmã Leonor, dos reis eméritos e avós paternos, Juan Carlos e Sofia, e da avó materna, Paloma Rocasolano. O almoço terá lugar na residência oficial dos reis, em La Zarzuela.

Sofia, de 10 anos, é a segunda na linha de sucessão ao trono, depois da sua irmã Leonor, de 11 anos. Ambas são filhas de Letizia de Espanha e de Filipe VI, que sucedeu ao seu pai, Juan Carlos, em 2014, ao trono espanhol.