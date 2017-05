Salvador Sobral toca "trompete" num WC de Kiev

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:01 Facebook

Depois de uma casa de banho em Madrid, o representante de Portugal na Eurovisão voltou a improvisar num WC, desta vez em Kiev.

A imaginação de Salvador Sobral parece não ter fim. Depois de ter improvisado um momento musical em Madrid, Espanha, em meados de abril, o representante de Portugal na Eurovisão voltou a um casa de banho, desta vez em Kiev, na Ucrânia, para mostrar que o seu talento se revela em qualquer lugar.

"Em Kiev também há boas casas de banho. Sai um solo de trompete em direto da Venue do ESC", escreveu o cantor nas redes sociais, ao partilhar um vídeo do momento. "Descobri aqui um sítio com uma boa acústica", diz Salvador na filmagem.

À semelhança do que aconteceu com a primeira incursão de Salvador Sobral a uma casa de banho, também esta mereceu rasgados elogios.