Samantha Cameron diz que morte do filho tornou a vida "irrelevante"

Nuno Cardoso Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Samantha Cameron, ex-primeira-dama britânica, recordou a morte do primeiro filho em conjunto com David Cameron, Ivan, que sofria de epilepsia e paralisia cerebral e morreu com seis anos, em 2009.

Numa nova entrevista ao jornal "The Times", Samantha Cameron recordou a morte do seu filho Ivan com apenas seis anos, em 2009, e que sofria de paralisia celebral e epilepsia, adiantando que o trágico acontecimento tornou a vida "irrelevante".

A ex-primeira dama britânica, mulher de David Cameron, frisou: "A morte do Ivan é algo tão gigante que tudo o resto se torna irrelevante. Passa por cima de tudo. O que se passa no mundo lá fora torna-se insignificante", explicou Samantha. "Como qualquer pai na minha situação, apenas sigo em frente. Há que lidar com isto, porque não tens qualquer escolha", acrescentou a empresária e recém-estilista.

Cameron adiantou também que tanto ela como o ex-primeiro ministro britânico se apoiaram "na rotina" para "não ficarmos destruídos por completo". Samantha e David são pais de três filhos, que nasceram depois de Ivan: Nancy, de 13 anos, Arthur, de onze, e Florence, de seis anos.