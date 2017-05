Sara Carbonero não recorda adolescência "com felicidade"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:33, atualizado às 11:35 Facebook

Sara Carbonero, a mulher de Casillas, falou da sua juventude e recordou como os problemas que na altura teve com o peso afetaram a sua adolescência.

Sara Carbonero abordou a sua adolescência e falou dos problemas que a afetaram. A ex-jornalista disse que o seu maior complexo, quando era mais jovem, era a dificuldade em ganhar peso. "A minha mãe costuma dizer que estava sempre preocupada porque quando era pequena não conseguia ganhar peso. Tínhamos muitas dificuldades em comprar roupa, pois o número mais pequeno ficava-me sempre grande", afirmou.

No seu blogue, a mulher do guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, contou que não se recorda daquela altura com orgulho, mas que soube superar e aceitar o seu corpo. "Não falo daquela época com felicidade, pois sendo uma adolescente não estava satisfeita com o meu corpo. Com o passar dos anos consegui aceitá-lo e hoje amo-o", referiu.

Outras dos complexos foi o facto de ouvir criticas por nunca ter gostado dos jogos que as outras raparigas gostavam. "Chamavam-me "maria-rapaz", pois preferia jogar à bola a saltar à corda. Ouvi muitas coisas más por causa disso."