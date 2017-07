Sara Norte e as saudades da mãe: "Dou por mim a imaginar como seria se estivesses aqui"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 13:22 Facebook

A atriz Sara Norte utilizou as redes sociais para recordar a mãe, Carla Lupi. No dia em que passam cinco anos da morte da também atriz, a filha partilhou uma longa mensagem onde diz ter saudades da mãe e lamenta não ter tido oportunidade de se despedir dela.

Carla Lupi morreu em 2012, aos 46 anos, depois de quase dois anos de luta contra um cancro do pulmão. Sara Norte sente falta da mãe e fez-lhe uma declaração de amor nas redes sociais.

"Hoje faz 5 anos que não estás entre nós...por um lado o tempo passa rápido (às vezes até rápido demais) por outro não há dia em que não me venhas à memória...talvez por não ter tido oportunidade de me despedir de ti (...)", pode ler-se no na legenda de uma fotografia da atriz ao colo da mãe.

Sara Norte, de 32 anos, vai casar-se este ano com Vasco Vala, assistente de produção que conheceu durante a rodagem do filme "Fátima", onde interpretou uma personagem com o mesmo nome da progenitora. A atriz afirma que este "foi um ano de grandes mudanças" e espera que a mãe esteja a olhar por ela.

"Acho que irias ficar orgulhosa da mulher em que me estou a tornar...quero acreditar que sim, pois grande parte de querer ser melhor pessoa é acreditar que me estás a ver donde quer que estejas... A vida nem sempre tem sido fácil mas de ti herdei também esta persistência com que luto dia após dia para tentar ser feliz e tenho fé que um dia consiga atingir todos os meus objetivos", prosseguiu.

Na altura da morte da mãe, a filha de Vítor Norte e Carla Lupi encontrava-se detida por tráfico de droga e não teve oportunidade de assistir ao funeral. Sara Norte esteve presa em Espanha durante 16 meses e foi libertada em junho de 2013.

A atriz terminou a publicação com uma dedicatória de amor: "Tenho muitas saudades tuas e muitas vezes dou por mim a imaginar como tudo seria diferente, como tudo seria melhor...dizem que o tempo cura tudo, mas não acredito nisso. Pode atenuar, mas a dor fica sempre... a dor e as memórias! E essas vou guardá-las todinhas no meu coração. Amo-te Mãe."