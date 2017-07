Selena Gomez celebra 25.º aniversário sem The Weeknd

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

"Íntima" é a palavra que define a forma como foi celebrado o aniversário da cantora norte-americana Selena Gomez. Para comemorar as 25 primaveras, a artista reuniu, este sábado, um grupo restrito de amigos, mas o namorado, The Weeknd, faltou à chamada.

Foi em casa, rodeada de amigos que a intérprete o tema "Bad Liar" escolheu celebrar o seu vigésimo quinto aniversário. Selena Gomez partilhou, este domingo, nas redes sociais duas imagens que comprovavam que a cantora colocou de parte qualquer hipótese de uma festa luxuosa, como seria expectável no mundo das celebridades.

"My people" ("as minhas pessoas") foi a legenda escolhida por Selena Gomez para ilustrar a festa que contou com vários balões azuis e brancos, dois bolos e os amigos mais próximos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Nas redes sociais, aproveitou ainda para agradecer as mensagens de parabéns deixadas pelos seus seguidores. "Obrigado a todos. Não podia sentir-me mais abençoada. Muitos de vocês não percebem o quão significam para mim. Os 25 vão ser épicos", escreveu.

O grande ausente da noite foi The Weeknd que não se apresentou à festa, porém foi por um bom motivo. O namorado de Selena Gomez encontrava-se em Paris para o último concerto que dá como concluída a sua digressão europeia.

Selena Gomez e Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido pelo nome artístico The Weeknd, foram vistos pela primeira vez em clima de cumplicidade em janeiro deste ano, num restaurante na Califórnia, nos Estados Unidos. No passado dia 2 de maio, os dois artistas compareceram juntos publicamente na gala MET.