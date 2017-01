Shakira homenageada pelo seu trabalho humanitário

Nuno Cardoso Hoje às 13:07 Facebook

Shakira recebeu um prémio no evento anual do World Economic Forum, que decorreu na Suíça, pelo trabalho que tem desenvolvido junto de crianças desfavorecidas na Colômbia.

Cantora, compositora, mãe de duas crianças e altruísta. Estas são apenas algumas das palavras que podem definir Shakira, de 39 anos, que foi recentemente homenageada no evento anual World Economic Forum, que decorreu na Suíça, onde recebeu um prémio pelo trabalho solidário que tem desenvolvido junto de crianças no seu país, a Colômbia.

Shakira, que também é Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, falou sobre a importância de dar às crianças de hoje uma educação. "Os bebés de hoje em dia serão os responsáveis pelos negócios de amanhã. A sua capacidade de contribuição vai definir as sociedades de amanhã e vai ajudar a resolver os problemas que aí virão", frisou a cantora de "Hips Don't Lie" no seu discurso no fórum.

"Nesta sala estão algumas das pessoas mais poderosas do mundo e tenho a certeza que vocês sabem o que significa estar à frente da curva. Precisamos de conjugar os cérebros e as estratégias do mundo do negócio com os recursos humanos e o talento das vossas empresas para fazermos boas coisas pela sociedade, e resolver problemas sociais", acrescentou a cantora.

Recorde-se que Shakira criou a fundação Pies Descalzos, que trabalha para ajudar crianças vítimas de violência no seu país. Uma escola nasceu também através desta organização, pela mão da cantora. Este estabelecimento foi eleito, no ano passado, o estabelecimento de ensino público com maior taxa de sucesso da Colômbia.