Shakira muda radicalmente de visual

Ao fim de vários anos loira, a cantora colombiana Shakira pintou o cabelo de ruivo, um tom que já tinha adotado no passado. A primeira fotografia do novo "look" foi publicada pelo cantor Nicky Jam, com quem a artista está a gravar um videoclipe.

Entretanto, também a cantora já partilhou imagens do cabelo cor de fogo. Foi no cenário do videoclipe da canção "Perro Fiel" que Shakira mostrou o novo visual. "As ruivas divertem-se mais", pode ler-se na legenda da fotografia, na qual surge acompanhada do cantor latino-americano, com quem interpreta o tema.

Não se sabe se a nova cor de cabelo escolhida por Shakira é provisória ou definitiva, mas os seguidores teceram rapidamente vários comentários elogiosos a esta mudança. "Essa cor ruiva fica-te mil vezes melhor (espero que não seja uma peruca)" e "lindíssima com essa cor, parece mais jovem" são alguns dos que se destacam entre as milhares de mensagens deixadas nas publicações.

O tema "Perro Fiel" faz parte do novo álbum da colombiana, "El Dorado", lançado no mês de maio.