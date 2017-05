SIC desafiou jornalistas a cantarem "Amar Pelos Dois"

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:41, atualizado às 18:42 Facebook

Multiplicam-se na Internet versões da canção "Amar Pelos Dois". Desta vez, coube à SIC divulgar uma nova variante do tema interpretado por Salvador Sobral, com jornalistas da estação a protagonizá-la.

Nem a SIC escapou ao fenómeno em que se tornou a canção "Amar Pelos Dois", que Salvador levou ao Festival Eurovisão da Canção deste ano e que lhe garantiu a vitória no certame de música. A estação de Carnaxide desafiou os seus jornalistas a interpretarem o tema composto por Luísa Sobral.

Clara de Sousa, Joana Latino, Augusto Madureira e Rodrigo Pratas foram apenas alguns dos profissionais ligados à informação da SIC e SIC Notícias que aceitaram o repto proposto pelo canal. "A redação canta por ti e para ti, Salvador", pode ler-se no Facebook do canal informativo.

Nos últimos dias, têm sido várias as remasterizações da canção portuguesa publicadas na Internet. A versão inglesa do tema, cantado pelo vencedor da Eurovisão em 2009, Alexander Rybak, já se encontra na lista de tendências do YouTube e dobrou em menos de 24 horas o número de visualizações. Esta terça-feira, o vídeo já soma mais de 1 milhão e 300 mil visitas.