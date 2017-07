Sílvia Alberto rendida à cultura do Vietname

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:17, atualizado às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora Sílvia Alberto partiu no final da semana passada para o Vietname. Desde aí, a cara de "Sociedade Recreativa" (RTP1) tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais alguns dos momentos desta aventura no sudeste asiático.

Paisagens paradisíacas capazes de provocar inveja a quem as vê. Fazer novas amizades, mesmo do outro lado do mundo. Provar a gastronomia local e, até, a cerveja típica de um país. Tem sido (também) disto que se faz as férias de Sílvia Alberto, que viajou até ao Vietname para conhecer aquela região da Ásia.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora da RTP1 tem partilhado várias imagens dos últimos dias, nas quais se mostra muito feliz com o que tem descoberto neste destino. E até já se sente "como uma vietnamita", garante a própria num dos registos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Viajar é uma das paixões de Sílvia Alberto, que recentemente se mostrou feliz por poder conciliar este passatempo com trabalho, no programa "Danças do Mundo", que coapresentou na RTP1. Neste formato, que tinha como objetivo mostrar novas culturas de outros países, com enfoque para os estilos de dança característicos de cada região, a apresentadora visitou, por exemplo, Angola e Brasil.