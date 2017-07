Simon Cowell paga cirurgia a finalista do "Britain's Got Talent"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 13:38, atualizado às 13:39 Facebook

O jurado do concurso "Britain's Got Talent" Simon Cowell demonstrou o seu lado mais humano ao pagar a operação de Julia Carlie, uma bailarina de 15 anos que necessitava de ser operada à coluna e que faz parte do grupo MerseyGirls, finalista da edição deste ano do programa.

De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", Simon Cowell terá abordado a bailarina nos bastidores do formato da ITV e ofereceu-se para pagar a cirurgia, avaliada em 175 mil libras (cerca de 195 mil euros).

Julia Carlie viajou entretanto para os Estados Unidos e já foi operada. Nas redes sociais, o grupo de dança tem dado conta do estado de saúde da bailarina. "A Julia conseguiu! O primeiro passo já está, estamos tão orgulhosas e temos tantas saudades dela, queremos dar-lhe um abraço gigante, a nossa miúda é uma lutadora", pode ler-se na conta do Twitter do grupo.

De acordo com a mesma publicação britânica, trata-se de uma cirurgia reversível, no caso de não resultar, e cuja recuperação pode ser feita em seis semanas, ao invés dos seis meses a que seria obrigada se avançasse para a cirurgia prevista inicialmente. Também Julia Carlie publicou várias fotografias no Instagram em jeito de agradecimento a Simon Cowell.