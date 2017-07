Sofia Cerveira recorda primeiro ano "muito exigente" enquanto mãe

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:23 Facebook

Fruto da relação com o ator Gonçalo Dinis, Vitória, a filha de Sofia Cerveira, celebra este domingo o seu primeiro aniversário.

"A maior bênção das nossas vidas." A frase de Sofia Cerveira marca o início da mensagem publicada este domingo na sua conta de Instagram, assinalando a efeméride que o casal festeja neste dia: o primeiro ano de vida da filha que têm em comum.

"Que emoção! Desde então, o meu coração agradece, diariamente, todas as graças que recebemos. Depois de uma gravidez de risco e a doença do Gonçalo... a nossa bebé chegava, serena, para alegrar os nossos corações e os tornar mais fortes!", lembra a apresentadora de "E-Especial" na mesma nota, que vem acompanhada de uma fotografia de Sofia, Gonçalo e Vitória no dia em que esta nasceu.

A também atriz, de 42 anos, admite que este primeiro ano enquanto mãe foi "muito exigente" e "cheio de desafios". "Mas também o mais feliz das nossas vidas", riposta, para a seguir rematar: "A explodir deste amor tão maravilhoso quanto difícil de traduzir! [...] Obrigada, meu Deus, por esta Vitória tão desejada que nos faz os pais mais felizes do mundo!"

Sofia Cerveira descobriu que estava grávida de Gonçalo Dinis, com quem mantém uma relação há dois anos, quando o ator, de 45, passava por um período delicado da sua vida, ao combater um cancro nos testículos. O estado de graça, já depois dos 40, da apresentadora da SIC acabou também por ser de risco.

O nome escolhido para a filha simboliza, por isso, conforme os próprios explicaram na altura, a dupla vitória que o casal pôde celebrar, com a doença de Gonçalo a ser vencida e a gravidez de Sofia a terminar sem qualquer complicação.