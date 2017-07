Stevie Wonder casa-se pela terceira vez

Alexandre Oliveira Vaz Ontem às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de cinco anos de namoro, o prestigiado músico Stevie Wonder voltou a casar-se, numa cerimónia que teve direito a várias atuações musicais.

O cantor de música soul Stevie Wonder, de 67 anos, casou-se com Tomeeka Bracy, de 42 anos, numa cerimónia realizada no Hotel Bel-Air em Los Angeles, este fim de semana, embora a notícia só tenha sido avançada esta quinta-feira. Após um relacionamento de longa data, esta é a terceira vez que o músico dá o nó.

O casamento ficou marcado pelas atuações de três convidados bem conhecidos do público: John Legend, Usher e Pharrel Williams. Em 2013, Wonder atuou, inclusive, no casamento do cantor John Legend com a modelo Chrissy Teigen.

Quem não deixou de lado a música foi o próprio compositor, que subiu ao palco para cantar "Try a Little Tenderness", de Otis Redding, para a mulher com quem tem dois filhos. Segundo fontes da revista "People", este foi um "casamento muito romântico".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O compositor que tem no total nove filhos, de cinco mulheres diferentes, fez questão que todos participassem na cerimónia enquanto padrinhos e damas de honor.

O vencedor de 25 Grammys já tinha trocado votos de casamento com a cantora Syreeta Wright em 1970, e mais tarde, em 2001, com a estilista Kai Millard de quem se separou em 2012.

Ao que tudo indica, Stevie Wonder e Tomeeka Bracy, 24 anos mais nova, assinaram um acordo pré-nupcial, não tendo ainda sido confirmado.