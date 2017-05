Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 11:41, atualizado às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Celine Dion vai recordar a música que marcou a sua carreira nos Billboard Music Awards, que se realizam no próximo dia 21.

Celine Dion afirmou, na sua conta do Instagram, que irá cantar o êxito "My Heart Will Go On" nos Billboard Music Awards, no âmbito dos 20 anos do filme "Titanic".

A cantora mostrou honrada por ter esta oportunidade e agradeceu a quem lhe deu a oportunidade há 20 anos de interpretar esta canção. "É uma musica que marcou a minha carreira e que significa muito para mim. Só posso agradecer a quem me deu a oportunidade de participar num filme como o "Titanic". É uma grande honra poder voltar a interpretar esta canção", afirmou Celine Dion.

"My Heart Will Go On" venceu o Grammy de Canção do ano em 1999 e foi a canção número um do top da Billboard em 1998.

Os Billboard Music Awards realizam-se no dia 21 de maio. Para além de Celine Dion, também Cher irá actuar, com a música "Believe".

"Titanic", de James Cameron, estreou-se em dezembro de 1997. O filme arrecadou quatro Globos de Ouro e qualquer coisa como 11 Óscares.