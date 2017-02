Últimos anos do casal Jolie e Pitt dão origem a documentário

Luís Alves Vicente Hoje às 13:28, atualizado às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Ian Halperin, jornalista que já publicou histórias sobre a vida de Michael Jackson e Céline Dion, está a preparar um documentário sobre os últimos anos de Pitt e Jolie como casal.

O jornalista canadiano Ian Halperin vai expor, num documentário intitulado "Broken: The Incredible Story of Brangelina" ("Destroçado: A incrível história de Brangelina"), os últimos anos do casamento entre Angelina Jolie e Brad Pitt.

O projeto, avança uma fonte ao jornal britânico "The Sun", promete provar que o casal já se encontrava separado um ano antes de o divórcio ter sido tornado público, em setembro do ano passado."O Ian tem acompanhado todos os pormenores da relação e vai revelar as razões por detrás do processo de divórcio interposto por Angelina", revelou a mesma pessoa.

O documentário terá também, segundo a imprensa, imagens nunca antes vistas e gravações inéditas, para além de entrevistas [antigas, deduz-se] com Pitt e Jolie. O jornalista canadiano, em 2009, escreveu "Brangelina: A história não contada de Brad Pitt e Angelina Jolie", onde previa a separação do casal.

A diligência do fim daquele que era um dos casais mais mediáticos de Hollywood tem sido bastante escrutinada. Em causa estão acusações de parte a parte sobre a incapacidade psicológica de ficarem com a guarda das crianças. Angelina e Brad têm seis filhos, três dos quais biológicos, fruto de uma relação que começou em 2005.

Ian Halperin tem trabalhado sobre várias personalidades mediáticas, como Michael Jackson ou Céline Dion. O repórter chegou a publicar um livro sobre os últimos anos de vida do "rei da pop", que transformou em documentário depois de ter estado no topo da lista de "best sellers" do "New York Times".