Vanessa Oliveira: Filho ainda não tem quatro anos e já aprende inglês

Vanessa Oliveira contou que o filho já diz algumas palavras em inglês. Apresentadora falou ao JN da experiência de ser mãe.

Com o seu filho, André, a fazer quatro anos em julho, a apresentadora da RTP afirmou ao JN que está bastante orgulhosa da sua evolução ao longo destes quatro anos, principalmente na aprendizagem de uma nova língua. "Ele está agora a começar a fazer o seu caminho. Já diz algumas palavras em inglês, o que me deixa bastante orgulhosa com estas conquistas. Nós vamos dando ferramentas para ele crescer e evoluir, isto vem da nossa convivência com ele e dos valores que lhe transmitimos" disse.

Para Vanessa Oliveira, de 35 anos, ser mãe tem sido uma experiência calma. "Tem sido muito tranquilo, o André foi, desde sempre, uma criança fácil. Desde recém-nascido que dorme bem, é dócil e muito sociável, consegue comportar-se lindamente em qualquer lado para onde vai comigo", afirmou ao JN.

Em relação ao casamento, a opinião de Vanessa Oliveira continua a mesma. "Qual é a diferença? Só teria mais um papel e uma aliança em relação ao que tenho agora", referiu.