Os pormenores sobre o vestido de casamento de Pippa Middleton

Os rumores das últimas semanas confirmaram-se hoje. O vestido usado por Pippa Middleton no seu casamento foi assinado pelo estilista britânico Giles Deacon.

Um look clássico mas elegante. O vestido que a irmã da Duquesa de Cambridge usou este sábado no seu casamento com o financeiro James Matthews é considerado "conservador", mas está a ser elogiado pela imprensa internacional pela sua "elegância e bom gosto".

O vestido em renda branco, com decote vitoriano e uma ligeira abertura no topo das costas, foi acompanhado por um véu e um acessório de cabelo cheio de cristais. Tudo com a assinatura do designer britânico Gilles Deacon, e que, segundo as contas da imprensa britânica, terá um valor calculado em 12 mil euros.

Nos últimos meses muito se tinha especulado sobre a autoria do vestido de noiva de Pippa. Mas há duas semanas umas fotos de Gilles Deacon num encontro com a noiva e a mãe, fez adensar os rumores, hoje confirmados.

