Cristianinho quer mais irmãos, conta Cristiano Ronaldo

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Cristiano Ronaldo ainda não tinha falado publicamente e de viva voz sobre o nascimento de Eva e Mateo, os seus dois filhos gémeos, nascidos há mês e meio de uma gestação de substituição. Foi na China, onde está a cumprir compromissos comerciais, que contou como o filho mais velho está a reagir à chegada dos bebés.

"Ele está muito contente e feliz", contou o internacional português durante uma entrevista a um canal de televisão chinês, publicada na página de Instagram cr7worldwide. De sorriso nos lábios, Cristiano Ronaldo revelou ainda que Cristianinho, de sete anos, quer mais irmãos. E não quer apenas mais um. "Ele quer o número 7. O número mágico", revela o goleador madeirense.

O futebolista revelou que quer ir "devagar" e "aproveitar este momento" com Mateo e Eva. Uma declaração que coloca novamente em causa a alegada gravidez de Georgina Rodríguez, a bailarina espanhola com quem Ronaldo namora desde o ano passado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com uma notícia do jornal espanhol "El Mundo" publicada há uma semana, o jogador do Real Madrid terá confirmado estar à espera de um quarto filho desta relação, tendo afirmado estar "muito feliz" com mais um bebé no clã Aveiro. A imprensa internacional garante também que Georgina dará à luz em outubro.