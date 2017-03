Ator Ricardo Pereira vai ser pai pela terceira vez

Sara Oliveira Hoje às 11:21, atualizado às 12:22 Facebook

Juntos há dez anos e meio, Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, preparam-se para aumentar a família. A mulher do ator está grávida, sendo este o terceiro filho do casal.

Foi em clima ainda de Carnaval que Ricardo e Francisca partilharam a novidade aos amigos mais próximos. Vicente, de cinco anos, e Francisca, de três, vão ter um irmão cujo sexo é ainda desconhecido.

De forma implícita, mas bastante clara, Daniel Oliveira - que está no Rio de Janeiro com a namorada, Andreia Rodrigues - revelou a novidade com a publicação de uma fotografia no Instagram, em que está com os futuros papás e os filhos.

Na imagem só se veem seis pessoas, mas o apresentador da SIC escreveu "Dia de família, nós os 7 no Rio", deixando perceber que havia bebé a caminho. Ainda na primeiro trimestre de gestação, Francisca mantém-se muito elegante, como provou numa fotografia que mostrou nas redes sociais tirada em pleno Sambódromo.